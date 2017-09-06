Lucescu: Oyuncuları çok iyi hazırladım

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

Bugün çok iyi bir takım karşısında çok iyi bir şekilde kazandık. Zekice ve organize olarak kazanmayı bildik. Oyuncuları çok iyi hazırladım, ama aynı zamanda Hırvatistan'ı onlarla tartıştık ve oyuncularım her şeyi yerine getirdi. Evet, oyuncularımı değiştirdim. Hırvatistan'ın orta sahası çok güçlü. Onlarla aynı düzeyde oynayabilecek oyuncular seçtim.

Çağlar ve Nuri mükemmel maç çıkardılar. Aynı şekilde Hakan ve Oğuzhan da iyiydi. Artık daha fazla oyuncumuz var gelecek maçlarda sahaya rahatlıkla koyabileceğimiz. Burak bir-iki antrenman yapabildi, Arda uzun zamandır oynamıyor, durumunu biliyorsunuz. Umarım önümüzdeki süreçte oynarlar.

İzlanda maçına çok iyi hazırlanmamız lazım. Maç içerisinde iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. Bizim de böyle olmamız lazım.

Yabancı kuralıyla ilgili en iyi çözüm nedir sorusunun gelecekte cevaplanması lazım. Şu anda nasıl kazandığımızı, İzlanda maçında neler yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor.