Lucescu: Kulüplerin oynatmadığı gençlere şans vermek istiyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deplasmanda Romanya ile oynanacak özel maç öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu.Lucescu, verdiği bir röportajda, "Doğu ülkelerinde yabancı sınırı olmalı" sözleriyle ilgili "Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Romanya gibi, Rusya gibi, Yunanistan gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkesi bunlar. Ben yarın akşam bir maç oynayacağımız düşünüyordum. Eğer sürekli geçmişteki yaptığım röportajları konuşacaksak hata yapmış oluruz" dedi.

"Türkiye, gençlere en az şans veren ülke"

Türkiye Ligi'nin ortalama 29-30 yaş olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye, Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke. Avrupa'da hiçbir ülkede, Türkiye'deki kadar yabancı oynamıyor. Bu şekilde mücadeleci bir milli takım kurmayı nasıl başarabilirim? Yabancı-yerli sayısı kağıt üzerinde yüzde 50-50 ama sahada yüzde 85-15 oluyor. Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. Ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini talep ettim" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Takımda gençleşme olacak mı? sorusuna ise Rumen hoca şöyle cevap verdi:

"Değerli Türk futbolcuların hiçbiri için, 'Artık çağırmayacağım' demedim. İyi futbol oynayan oyuncular, 35-36 yaşında bile oynayabilir. Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde bulamadıkları şansı vererek onları yukarı taşımak istiyorum."

Hakan Çalhanoğlu: "Dünya Kupası'na katılamadığımız için üzgünüm"

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise kendini çok iyi hissettiğini belirterek, Milan'da forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na katılamadıkları için üzgün olduklarını da vurgulayarak, "Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Sayın Lucescu ile beraber yeni bir döneme başladık. Hocamız sağ olsun çok çaba gösteriyor. Video analizlerle hatalarımızı gösteriyor. Detaylara dikkat çekiyor. Ofansif futbolu seven bir hoca. 10 numara veya 8 numara fark etmez. Hocamın sözlerine saygı duyuyorum. Benden çok daha tecrübeli bir isim. Hocalar hangi görevi verirse onu yapmam lazım" açıklamalarında bulundu.