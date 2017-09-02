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Lucescu kötü, hakem kötü, milli takım daha kötü!

Ukrayna Türkiye maçı için heyecan dorukta! 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda son 3 maçını kazanan ve 13'er puanlı Hırvatistan ve İzlanda'nın 2 puan gerisinde 11 puanda bulunan Türkiye, Ukrayna'nın karşısına çıkıyor... Metalist Stadı'ndaki maçın hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Fernandez Borbalan. Mücadelenin ilk golü Ukrayna'dan geldi. 18. dakikada Yarmolenko topu filelerle buluşturdu. 42. dakikada Yarmolenko kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0. Mücadelenin ilk yarısı Ukrayna'nın 2-0 üstünlüğü ile son buldu. İkinci yarıda daha ofansif bir Türkiye sahada görüldü. Serdar Aziz'in burnu kırıldı ve 73. dakikada sahadan ayrıldı. Maçta başka gol olmadı ve ay-yıldızlılar mücadeleyi 2-0 kaybetti.

İsmail ER
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Ayrıntılar gelecek...

Ukrayna - Türkiye maçında kareler
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Ukrayna - Türkiye maçında kareler

Lucescu kötü, hakem kötü, milli takım daha kötü

 

NOTLAR:

Lucescu çıldırdı

Lucescu maçın 51'nci dakikasında tac atışını ileri uç yerine defansa kullanan Şener'e sert şekilde bağırarak "Neden geriye oynuyorsun. İleriye atman gerek" dedi. Şener ise özür diledi..

018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıktı.

Kharkiv şehrindeki Metalist Stadı'nda oynanan ve Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması adına büyük önem taşıyan maçta, ay-yıldızlı ekip Rumen teknik adam yönetiminde sahada yer aldı.

Lucescu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak göreve başlamıştı.

- Bakan Bak da millileri yalnız bırakmadı

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Kaan Terzioğlu da tribünden takip etti.
Ayrıca bazı Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.

- Kaptan Emre Belözoğlu

A Milli Futbol Takımı'na 3 yıl aradan sonra yeniden çağrılan Emre Belözoğlu, Ukrayna karşısında ilk 11'de şans buldu.
Emre son olarak 2014'ün ağustos ayında milli takıma çağrılmıştı. A Milli Futbol Takımı'nın son oynadığı Kosova maçında Mehmet Topal sahaya kaptan olarak çıkmıştı.

Lucescu kötü, hakem kötü, milli takım daha kötü

- Kosova maçından 7 farklı isim ilk 11'de

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Kosova maçına göre Ukrayna maçında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
Lucescu, Ukrayna karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.

Deneyimli teknik adam, Kosova maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'e şans verdi.

- Arda Turan yedek

Kosova karşılaşması A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan ancak Lucescu tarafından milli takım kadrosuna dahil edilen Arda Turan, Ukrayna maçında yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte ayrıca Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Selçuk İnan, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Nuri Şahin ve Emre Mor yedek soyundu.
Cezalı Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ömer Toprak, Yusuf Yazıcı, Yunus Mallı ve Kaan Ayhan ise kadroda bulunmadı.

- Lucescu ve Shevchenko sohbet etti

Karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko bir süre sohbet etti.

Ukrayna'da uzun yıllar görev yapan Lucescu ile Shevchenko'nun hararetli sohbeti basın mensuplarının da ilgisini çekti.

Lucescu kötü, hakem kötü, milli takım daha kötü

- Yoğun güvenlik önlemleri

Maç için Ukrayna polisi, üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Karşılaşmanın oynandığı Metalist Stadı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, akreditasyonu olmayan araçlar stada yaklaştırılmadı.

Stat girişinde ise taraftarların yanı sıra basın mensupları ve VIP davetliler, ayrıntılı üst aramasından geçirildi.

Lucescu kötü, hakem kötü, milli takım daha kötü

- Maça ilgi büyük oldu

Ukrayna-Türkiye maçına iki takım taraftarlarının da ilgisi büyük oldu.

Kharkiv'deki 38 bin 500 kişi kapasiteli Metalist Stadı'nda oynanan maçta, tribünler tamamen doldu. Bu karşılaşma için satışa çıkarılan biletler günler öncesinden tükenmişti.

Müsabakayı Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan yerden izledi.

 

 

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