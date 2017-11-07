Lucescu konuştu, ortalık karıştı!

La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan ay yıldızlı ekibimizin teknik direktörünün özellikle yabancı sınırıyla ilgili sözleri infial uyandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda da büyük tepki çeken Lucescu'nun sözlerine gelin hep birlikte bakalım...

- Yabancı sınırı getireceğiz. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz. Doğu ülkelerinde yabancısız da olmaz.

- Türkiye'de para var. İtalyanların hayal ettiği yeni ve güzel statlar var ama İtalya'daki gibi futbolcular yok.

- Türkçe öğrenmek istemiyorum. 40 muhabir peşimde. Türkçe konuştuğumu anlasalar burada beni yaşatmazlar.

- Takımında oynamayanı, ben nasıl milli takıma çağırayım.

Spor Arena, Lucescu'nun olay sözlerini yorumcu Mehmet Ayan, Kaya Çilingiroğlu ve teknik direktör Hikmet Karaman'a sordu, çarpıcı yanıtlar aldı...

Deneyimli gazeteci Mehmet Ayan, Lucescu'nun açıklamalarını Türk halkına ihanet olarak nitelendirirken, Kaya Çilingiroğlu ise, "Lucescu gibi bir emekliyi getirirseniz O da bunları söyler, hakkıdır" dedi. Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ise Rumen hocanın Türkçe konuşmama isteğine tepki gösterdi. Karaman ayrıca "Türkiye'nin Avrupa Kıtası'nda yer aldığını Lucescu'ya hatırlatmak gerek" dedi.