Lucescu: 'Kaybeden Dünya Kupası'na gitme şansını kaybeder'

Lucescu, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı'nda düzenlenen ve milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Deneyimli teknik adam, "Kalan 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Alacağımız 10 puan belki bizi dünya kupasına taşımayabilir. İzlanda'nın Ukrayna ile kendi evinde oynayacağını, yarın Finlandiya ve Kosova maçları olduğunu düşünürsek, durum bu. Bizim Ukrayna ile daha zor bir maçımız var ama futbolda her şey mümkün. Oyuncularım yapabileceklerine inanıyorlar. Ben de istediğimiz sonuçları alabilecek kalitede olduklarına inanıyorum." dedi.



Ukrayna'yı çok iyi incelediklerini vurgulayan Mircea Lucescu, "Çok iyi bir oyuncu grubundan oluşuyorlar. Grubumuzda oynadıkları maçlarda iyi organize olmuş bir görüntü çizdiler. Onlar da bu maçı kazanmak için oynayacaklar, doğal olarak bir üst tura çıkmak istiyorlar. Onlar için de önemli bir maç. Onların da bizden sonra İzlanda ile önemli bir maçları var. Kazanırsak şansımız devam etmiş olacak. Çünkü Hırvatistan ve İzlanda maçlarını evimizde oynayacağız. Yarın kaybeden dünya kupasına gitme şansını yitirmiş olacak." yorumunu yaptı.



"Üç günde oyuncuları tanımak kolay değildi"

Mircea Lucescu, A Milli Takım ile yalnızca 3 gün çalışma fırsatı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Daha önce oyuncuları tanımak için çalıştım, çok maç seyrettim, Türkiye'deki ve milli takımdaki maçlarını seyrettim. Oyuncularla yurt dışına giderek görüştüm. Üç günde oyunu ve oyuncuları tanımak kolay değildi. Şu ana kadar yapılmış olanların analizini çıkarmak, oynayacağımız rakibi inceleyip onları bu bilgiyi sunmak kolay bir iş değil. Ukrayna maçı ile birlikte Hırvatistan karşılaşmasına da hazırlanmamız gerekiyordu. Zannediyorum hazırlandık oyuncularım bu süreçte çok dikkatliydi. Önemli ve zor bir görev olduğunun farkındalar."



Lucescu, Ukraynalı bir basın mensubunun, "İtalyan basınına verdiğiniz röportajda, 'Ukrayna Milli Takımı'nın oluşturan kişiyim. Ukrayna futboluna temeli koydum.' dediniz. Bu biraz fazla değil miydi?" sözlerine ise, "İki kere röportaj verdim, maç hakkında düşüncelerimi anlattım, bir kere daha tekrarlamak istemiyorum." yanıtını verdi.



Deneyimli teknik adam, "Sizin için Ukrayna ne demektir? Ve Konoplyanka'nın 'Lucescu'yu yenmeyi seviyorum.' sözleriyle ilgili düşünceniz nedir?" sorusunu ise, "Ben de Ukrayna'yı çok seviyorum. Buradaki maçları hatırlıyorum, mesela Metalist maçını hatırlıyorum. Ukrayna futbolu yüksek seviyede. Hayat hayattır, şu an Türkiye'de çalışıyorum ve Türkiye'nin tüm maçlarını ve kupaları kazanmasını istiyorum." şeklinde cevapladı.



Emre Belözoğlu: "Asıl hedef her maçı kazanıp gruptan lider çıkmak"

A Milli Futbol Takımına 3 yıl sonra yeniden çağrılan Emre Belözoğlu, "Herkese iyi bayramlar. İslam aleminin ve ülkemizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Basketbol milli takımımıza da başarılar diliyorum." sözleriyle başladığı basın toplantısında ilk olarak, ay-yıldızlı formayı ilk kez giydiği gündeki aynı duyguları taşıdığını belirtti.



Milli takıma layık olmak için elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağını söyleyen Emre, "Biz Türkler üzerimizdeki armanın kıymetini bilen insanlarız. Özellikle bunu bir sporcu olarak söyleyebilirim. Burada genç ve tecrübeli çok iyi bir oyuncu grubu gördüm. Hocam beni davet etti, ben de elimden geldiği kadar layık olmaya çalışacağım. İnşallah iyi bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna maçının Mircea Lucescu ve kendisi için iyi bir başlangıç olmasını istediğini aktaran deneyimli futbolcu, "Hocamıza ve takım arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağım. Kendi kulübüme teşekkür ediyorum, başarımın arkasında Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı var. Sezon başı kampını iyi geçirdim, önemli maçlar oynadık. Orada da elimden geleni yaptım. Tahmin ediyorum ki orada gösterdiğim performans sayesinde bugün buradayım. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu bir takım oyunu, yarınki maça iyi konsantre olmamız gerekiyor." sözlerine yer verdi.



Emre, milli takımdan uzak olduğu dönemle ilgili olarak ise, "Dışarıda olduğum dönemde milli takım 3 sene boyunca beraber oynadı. İyi bir takımımız var, iyi sonuçlar da aldık ama buradaki asıl hedef her maçı kazanıp gruptan lider çıkmak. Hocamız bizi iyi hazırladı, ilk maçtan itibaren bu hedef doğrultusunda yolumuza ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.