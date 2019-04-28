Lucescu ilk kez konuştu! Beşiktaş...
A Milli Takım'la yollarını ayıran Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası olacağı öne sürülüyordu.
Başkan Fikret Orman'la anlaştığı ve gelecek sezon Siyah Beyazlı ekibi çalıştıracağı iddia edilen 73 yaşındaki Rumen teknik adam, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Romanya Ligi'nde dün oynanan Voluntari-Dinamo Bükreş maçını izleyen isimler arasında yer alan Luce, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle yönelik soruya "Şu anda takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Beşiktaş'a da gitmiyorum. Size bunu kim söyledi?" şeklinde yanıt verdi.
Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, daha önce verdiği bir beyanatta da artık kulüp takımı çalıştırmak istediğini söylerken "Yeni durağım, Türkiye ya da Batı Avrupa'da başka bir ülke olabilir. Şu anda 20 yıl önceki heyecanıma sahibim."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle