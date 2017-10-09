'Lucescu herkesle dalga geçiyor!'

İşte Ali Naci Küçük'ün maç öncesi açıklamaları:

BİZİ bırakın Lucescu, futbolcuları ile de dalga geçiyor!



Türkiye’nin yıllardır süren yapısal sorunlarını öne sürüp başarısızlıkta üzerine hiç sorumluluk almayan Lucescu, sahaya sürdüğü ilk 11 ile de kampta olan oyuncuları ile adeta dalga geçti!



Kaan Ayhan sakatlandı, elinde Sabri var...Ama sağ bek Ozan Tufan..Pardon ama hocam Sabri’yi süs olsun diye mi çağırdın!

Eğer hiç forma ve görev vermeyeceksen 6 yıl sonra Sabri Sarıoğlu’nu neden milli takıma çağırdın?

Sabri şu maçta forma giyemeyecekse ne zaman giyecek.



Sabri var iken Ozan Tufan’ı sağ bek olarak sahaya sürmeyi nasıl açıklar acaba sayın Lucescu!

Bu arada belirteyim Sabri sakat falan değil!

Lucescu ciddi anlamda geldiği günden bu yana tutarsızlık içinde!

Ukrayna maçı öncesinde kadroya davet etmediği Oğuzhan’ı 2 gün rötarlı da olsa çağıran Lucescu, şimdi genç oyuncudan vazgeçmez oldu.



Bir gerçek var...Milli Takımda ‘gençleştirme’ operasyonu adına karar alındı.

Artık yeni jenerasyonun Milli Takım forması giymesi gerekli.



Ancak bu projenin başında kesinlikle ama kesinlikle Lucescu olmamalı.

Lucescu daha 2 ayda birçok futbolcunun sinir mekanizması ile oynadı...