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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
17.11.2018 - 23:21, Son Güncelleme:

Lucescu: 'Hatalar yaptık ve rakip değerlendirdi'

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Lucescu: 'Hatalar yaptık ve rakip değerlendirdi'

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Lucescu'nun açıklamaları;

'HATALAR YAPTIK'
İlk yarıda çok iyi oynadık. Şansa değil gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var ilk yarıda. İkinci yarıda kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız bu durumda tutunamadı. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı. Ama hatalar yaptık ve rakip bu hataları değerlendirdi.

Genç oyunculardan kurulu bir takım yaratmaya devam ediyoruz. 21 yaşında 3 tane oyuncumuz vardı. Bir yere varacağız, çok iyi çalışıyoruz. Kolay değil bunu yapmak. Çok genç bir takımız. 30 yıl tecrübe farkı olan bir rakibe karşı oynadık.

'YEDİĞİMİZ GOL İNANILMAZ KÖTÜYDÜ'
Fizik gücüne bakarsak biz tutunamadık. Çok kuvvetlilerdi. Bizim oyuncularımız artık kendi takımlarında ilk 11 oynamak zorundalar. Milli Takım'da sadece iki günümüz var. Bu yeterli olmuyor. İlk yarıda iyi oynadık, şansımız yaver gitmedi. Olsen kalesinde iyiydi. Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü. Penaltıdan yedik ama Çağlar'ın orta sahada 3 kişinin arasına girip çalım denemesinin ardından kontra ataktan gol yedik.

EMRE AKBABA AÇIKLAMASI
Emre Akbaba'ya ihtiyacımız var. Orta sahada top taşıyabilecek birisi. Umarım Cenk ve Çağlar, kendi kulübünde düzenli oynarlar. Defansta Ertuğrul ile oynamaya çalışacağız. Yeni oyuncular aramaya devam edeceğiz. Şansla beraber Avrupa elemelerine hazır olacak bir takım kurmaya çalışıyoruz.

'FORVET BULAMADIK...'
Umut dışında başka forvet bulamadık. O pozisyon için mücadele etmeleri lazım oyuncuların. Kendi takımlarında bile oynayamıyorlar ki nasıl olacak bu? Biraz sabıra ihtiyacımız olacak. Biraz sabır. Burak, Mehmet Topal gibi oyuncular kendi takımlarında oynarsa milli takımda neden olmasın. Mücadeleci bir takım yaratmak istiyoruz. Bugün tecrübe eksikliğini hissettik. Oynamaya korkuyorlar. Bütün oyunculara milli takım kapısı açıktır. Yeni bir takım kuruyoruz. Ben inanmış haldeyim. İyi bir takım yaratmaya inandım.

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