Lucescu hamlesi, Fatih Terim'i küstürdü!

Ankara’ya çıkarma yapan ve Badou Ndiaye’yi sarı-kırmızı renklere kazandıran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün ise ayağının tozuyla Romanya’nın yolunu tuttu. Geçen hafta genel sekreter Can Topsakal aracılığıyla Lucescu’ya ‘Genel Koordinatör’ görevi teklif edilmişti.

Özbek, dün ikinci görüşmeyi yaparak, Lucescu için ısrarcı olduklarını gösterdi ve “Gel futbol aklımız ol” dedi. Ancak Futbol Federasyonu adına Dursun Özbek’ten bir gün önce Rumen teknik adam ile görüşen TFF Başkanvekili Ali Dürüst’ün, “Milli Takım’ın yeni teknik direktörü ol” dediği Lucescu, Özbek’ten düşünmek için bir gün süre istedi.

KARARI BEKLENİYOR

Özbek’in A Takım’dan altyapıya kadar futboldaki her şey ile ilgili hazırlanan raporları incelemesi için verdiği ve Sportif AŞ’ye de girmesini teklif ettiği Luce’nin nihai kararını bugün vermesi bekleniyor.

Özbek ise son iki hamlesiyle İgor Tudor’a ‘kalıyorsun’ mesajını verirken, camianın yolunu gözlediği Fatih Terim’e kapıyı kapadı! Avusturya kampı öncesi Tudor’a Lucescu’yu teknik direktör olarak düşünmedikleri garantisini veren Özbek, Ndiaye transferini Hırvat hoca ısrarcı olduğu için bitirdi. Özbek’in Lucescu’nun ayağına giderek sürece dahil olması sonrası Terim’in artık Galatasaray’dan teklif gelse de ikinci planda düşünüldüğü için bunu kabul etmeyeceği konuşuluyor. (Sabah)

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