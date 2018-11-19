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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2018 - 19:13, Son Güncelleme:

Lucescu ayrılıyor mu? Açıkladı...

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Lucescu ayrılıyor mu? Açıkladı...

Ukrayna maçı öncesi Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Geleceğime ben karar veririm. Yararları olamayacağımı görmezsem, inanmasam devam etmezdim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum" dedi..

A Milli Takım'ın yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile milli futbolcu Yunus Mallı takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu.

Milli takıma başarılı oyuncular dahil etmek için yurt içi ve yurt dışındaki maçları izlediklerini anlatan Lucescu, "Biz bu genç ekiple mart ayında başladık ve 7 aylık süreçte beraber oynuyoruz. Uluslar Ligi'nde zor gruptaydık. Rusya ve İsveç dünya şampiyonasından döndü. İkisi de 3 yıldır aynı antrenör, aynı oyuncularıyla devam ediyor. Diğer gruplarda dünya şampiyonasına giden iki ekip yoktu. Bizim iki rakibimiz de üst turlara gittiler. Hırvatistan, İngiltere'ye elendi. 3 yıldır aynı tecrübeli birbirini tanıyan oyunculardan kurulu iki ekip. Bizden daha tecrübeliydiler. Daha iyi demek gerekir. Daha tecrübeli demek gerekir. 4 maçta da oyuna hükmeden bizdik. Biz sadece konsantrasyon durumundan goller yedik" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMIN BU SEYİYEYE GELMESİ BENİM HATAM DEĞİL"
Teknik direktörü Mircea Lucescu, Milli takımda forma giyen futbolcuların prestij için severek oynadığını söyledi. Bazı oyuncuların oynadıkları takımlarda forma giyemediğini belirten Lucescu, "Sevmese gelmez. Burada kontrat yok, mecburiyet yok, kulüp gibi değil. Buraya başarılı olmak için geliyorlar, prestij meselesi. İyi, genç, arkadaşlarını seven grup yarattık" dedi. Milli takımın bu seviyeye gelmesinin kendi hatası olmadığını belirten Lucescu, "Türk milli takımında daha önce oynayan Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şimdi takımında yok. Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak, Hakan Balta çok iyi oyuncular vardı tabi ama kendi takımlarında oynamıyorlardı. Çözüm bulmak zorundaydım. Sonuçta gençleştirme operasyonuna gittik. Bu diğer arkadaşlarımıza kapıların kapandığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"ŞANS GÜÇLÜDEN YANA"
Uluslar Ligi'nde takımın performansını değerlendiren Lucescu, "Ben kendi yarattığım takımdan memnunum. 4 maçın 4'ünde harika oynadık. İyi oyun yaptık. Konsantrasyon bozukluğundan veya konsantrasyonu tüm maça yayamamaktan kaynaklanan mağlubiyetler aldık. Şans güçlüden yana, bu güç bize gelecek ve biz de şanslılar grubuna gireceğiz" şeklinde konuştu.
Milli takımda rekabetçi üst düzey oynayan grup kurmaya çalıştığını ve bunun için zaman gerektiğini vurgulayan Lucescu, Ukrayna'yı örnek gösterdi. Lucescu, Ukrayna'daki 8 futbolcunun uzun yıllar birlikte oynadığını anlattı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye ligi ile uluslararası şampiyonalardaki futbolcuların performans seviyesinin aynı olmadığına dikkat çeken Lucescu, "Çalışmaya devam edeceğiz. Genç yetenekleri bulup tekrardan milli takıma davet edip, milletlerarası seviyedeki maçlarda seviyelerini görmemiz lazım. Yerel şampiyonadaki seviye ile uluslararası maçlardaki seviye yeterli değil" dedi.

Gazetecilerin, "Romanya basınına Ukrayna maçından sonra yönetimle değerlendirme yapma ya da görevi bırakma düşünceniz olduğu yönünde açıklama yaptınız mı?' sorusu üzerine Lucescu, şu cevabı verdi:

"Böyle bir şey ve deklarasyon yok. Atmasyon diyeceğim yanlış bir haber. Konuşmadım. Bu tarzdaki fikirlerimi dışarıda herkesle paylaşmam. Böyle bir konuşmam yok. Geleceğime ben karar veririm. Yararlı olamayacağımı görmezsem inanmasam devam etmezdim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum."

MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI
Basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında son çalışmasını yaptı. Teknik direktör Mircea Lucescu, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular düz koşuyla çalışmaya devam etti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst de antrenmanı izledi.

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