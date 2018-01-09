Lucescu, Aykut Kocaman'ı kızdırdı! 1.5 dakikada...

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcılarıyla birlikte önceki gün devre arası kamp çalışmalarını Belek’te sürdüren 6 Süper Lig takımının kampını ziyaret etti.

Ekibiyle birlikte ilk önce F.Bahçe antrenmanına giden tecrübeli teknik adam, ayaküstü Sarı-Lacivertli takımının patronu Aykut Kocaman ile yaklaşık 1.5 dakikalık sohbet etti. Toplamda 5 dakika F.Bahçe kampında kalan Lucescu idman başlamadan kampı terk etti.

Rumen Hoca’nın, daha sonra Beşiktaş kampı başta olmak üzere diğer ziyarette bulunduğu takımların çalıştırıcılarıyla detaylı sohbet etmesinin fotoğraflarının ortaya çıkması F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ı kızdırdı.

RAHATSIZLIĞINI BELİRTTİ

Kocaman’ın deneyimli çalıştırıcının kendilerine gösterdiği tavırdan rahatsız olduğunu yakın çevresi ile paylaştığı öğrenildi. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, Trabzonspor kampında Başkan Muharrem Usta ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile fikir alışverişinde bulundu.

Bursaspor kampını da ziyaret eden Rumen çalıştırıcı, Başkan Ali Ay ve Teknik Direktör Paul Le Guen ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. 72 yaşındaki teknik adam, son olarak aynı otelde kampa giren Kayseripor ile Kasımpaşa takımlarını ziyaret edip, teknik direktörler Sumudica ve Kemal Özdeş ile de detaylı sohbet etti.

FATİH Terim’in Milli Takımdan ayrılmasından sonra göreve gelen Mircea Lucescu, sezon başında Samandıra’ya giderek Aykut Kocaman ile bir araya gelmişti.

İki teknik adam, Fenerbahçe’de forma giyen A Milli Takım’a aday futbolcular hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu. Kocaman ve ekibinin, aday futbolcuların son durumları hakkında istatistiksel ve antrenman performanslarıyla ilgili bilgileri Rumen çalıştırıcı ile paylaştığı bildirilmişti. (Akşam)

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