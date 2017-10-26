Lucescu: Arda Turan'ın hocasıyla konuştum...

İşte Lucescu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Ben Türk Milli Takımı'nda ilk Rumen hoca değilim. Türkiye'de 13 yıl önce görev yapmıştım. Bu aralıkta yaşlandım, tecrübe kazandım, akıllandım. (Gülerek) Türk futbolu bu süreçte çok gelişti. İlk olarak bir kulübe bağlıydım ve çok güzel bir proje yapmıştık. Başkanla ağabey-kardeş gibiydik. Bu ekiple UEFA Kupasını kazanmıştık. Bir arkadaş olarak geldim. Zor bir dönemde göreve arkadaş olarak geldim. (Milli takım tercihi) Benim heyecanımla bir şeyler yapmam istendi. Fakat zaman çok azdı. Fatih Terim'in kurmuş olduğu kadro çok iyiydi, genç oyuncular takım değiştirdiği zaman gittikleri takımda kadroda olmaları zordu. Bu durumdan dolayı bizde biraz daha yaşlı oyunculardan yardım bekledik"

"Milli takıma yardım edebilecek tüm tecrübeli oyunculara, sağlık durumları el verdiği sürece kapımız her zaman açık. İlerleyen dönemlerde 21 yaş altı milli takımdan oyuncu takviyelerimiz olacak. Altınordu takımından birkaç oyuncu var. Abdülkadir Ömür var. Geleceğin takımını kuracağız. Birçok yeni genç, tanınmış oyuncu olacak belki. Altnordu'da oynayan oyuncular olacak.

Kaleci olarak bir tane 25 yaş altı oyuncularımız var. Türk futbolunda inanılmaz bir özellik var. Sol ayaklı oyuncu sayısı fazla. Gençlerbirliği'nde oynayan Uğur Çiftçi mesela 25 yaşında, diğer oyuncular 25 yaş üstü. Sağ bek olarak Ozan'la oynadım, Gökhan sakattı, Şener kendi takımında 1 dakika bile oynamamıştı. Kendi takımında oynamayan oyuncunun Milli takımda oynaması kolay değil. Orta sahada iyiyiz. Selçuk son maçta iyiydi benden çıkarmamı istedi. Emre hala çok iyi. Türkiye'de oynayan forvet olarak sadece Cenk var. Diğer santrfor arkadaşlar yurt dışından. Ben şikayet etmiyorum. İyi bir ekip çıkaracağıma eminim. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada iyi işler yapacağımı biliyorum. Türkiye ve federasyon 2024'ü kazanmak için burada. Devlet bunun farkında. Yeni stadyumlar Avrupa'da yok. Altyapıya önem verme zamanı"

"Avrupa'da en çok yabancı oyuncu oynatan 2. ülke konumundayız. Hiçbir şekilde seçim hakkım yoktu.Cengiz mesela kendi takımında şu anda oynamıyor. İlk maç kötü oynadık. Problem oyuncu da değil. Milli takıma nasıl geliyor oyuncu?

"Takımlarında oynayamayan oyuncular milli maçlarda doğal olarak zorlanıyor. Kim oynarsa oynasın görsel olarak oyunun değerini anlamanız lazım. Ona göre işlem yapılıyor. Ama bunu beklediğimiz oyuncular kendi kulüplerinde oynamıyorlar. Bir üst tur için fizik gücüne sahip değiller. İzlanda maçında onlarda 8 km az koştuk bir de onlar defans yaptı. Finlandiya ve Hırvatistan maçında iyi koştuk, kaybettiğimiz maçlarda rakibimizden az koştuk. Bu yüzden antrenörlerden yardım istedim. Oyunculara süre vermeleri noktalarında. Bütün olarak bakmak lazım. Son 5 gündür tüm maçları izliyoruz, ülkede oynayan ve yurt dışında oynayan. Futbol ilerliyor. Yabancı oyunculardan Türk gençleri çok şey öğrenebilir. Fakat bu yabancılar Türk gençlerine engel olmamalı, engel oluyor demiyorum ama. '2. ve 3. Lig'den de oyuncu bulabilirsin' diyebilirsiniz. Çünkü Milli takımlarda oyuncular kazanmaya alışmış futbolculardan kurulur."

"14 yabancıya karşı değilim. 14 yabancı varsa 14 Türk var. Bu dengeyi sağlamak önemli. Fakat burada adil dağılım yok. Süper Lig'de kalecilerin %70'i yabancı. Sağ beklerin %15'i Türk. Stoperlerin %25'i Türk. %60 sol bek var. %30 orta saha, %20 Türk forvet var. Bu şartlar altında seçim zor. Hocalarımızdan, biraz daha Türk oyunculara güvenmelerini rica ediyorum. Yabancı oyuncu alacağız fakat Altınordu gibi altyapıdaki futbolculara yön verilmesi lazım."

"Ben antrenörlerden rica ediyorum. Gençlere önem verelim, yol gösterelim. Şu andan itibaren istiyorum. Rusya'da şu anda Türkiye gibi, Rusya Süper Lig'inde oynayan futbolcuların ortalama yaşları 30. Putin'in de olduğu bir toplantı yapıldı. Rakiplerimizde oynayan oyunculara baktığımız zaman takımlarında oynayan oyuncular."

Arda Turan konusu

"Ernesto Valverde'ya Yöneticiler, 'Arda'yı satacağız' demiş. Yaz dönemiydi, antrenmanlarda yer aldı. 1 Eylül'den sonra transfer olmayınca, doğal olarak o dönem sakattı. Valverde, 'Antrenmanlara başlar, eski formunu sağlarsa alırım' dedi. Ben her oyuncuyla oturur konuşurum. Arda Türk futboluna emekler vermiş, onun ayağına gider konuşurum, bundan da üzüntü duymam. Dünya Kupasına gidemememizin sebebi Arda Turan değil. Zor günler geçirdi. Galatasaray'a gelecekti, olmadı. Monaco olmadı."

"Enes Ünal beni aradı..."

"Emre Mor'a müdahalem olmadı. Inter işi vardı, bana sorarsan, 'Inter'e git derim' dedim. Çünkü Inter harika ekip kuracak. Şimdi Celta Vigo'da orada oynuyor bundan da memnunum. Enel Ünal beni aradı, 'Lavente beni istedi' dedi. Çünkü Lavente'nin santrforu sakatlandı. Enes'in antrenörünü aradım, oynatması konusunda. Enes'i 7 maçlık istiyor Levante'ye gitmesini istedim. Oyuncularıma fikir verebilirim. Milli takıma oyuncularımızın gülerek gelmesi çok önemli."

"Ben 1 saatte karar verdim. Ben Galatasaray ile görüşüyordum. Başkan Dursun Özbek ile Bükreş'te görüştüm. Bana, 'Tudor'un üstünde olacaksın' dediler. Ben sahada olmak istedim. Sonrasında Milli takım Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ile görüşmüş ve teklifi kabul etmemişlerdi. Arkadaşlarımı kıramadım. 50 yıl sonra ceza aldım. Ukrayna maçından sonra boşuna ceza aldım. Ben hakeme karşı çok kızgınım.(Ukrayna maçı hakemi) Bana bir şey söylemedi. Hakem, 'İçeride konuşuruz' dedi. Hayatımda ilk defa Ukrayna maçındaki cezayı aldı. Cengiz'in hocasıyla 3 gün önce konuştum. Antrenörü, mutlu olduğunu ve çok çalıştığını söyledi. Lisan çok önemli. Yabancı oyuncu olarak Türkiye'ye gelen futbolcularla yurt dışına çıkan oyunculara yaklaşım arasında çok fark var. Fakat lisan öğrenmek lazım. Hakan'ın da öyle bir sorun var. Çağlar Söyüncü zaman zaman çok hatalar yaptı ama ona sahip çıktılar. Çağlar, Bayern Münih seviyesine gelecek."

Yabancı kuralı değerlendirmesi

"Çok becerikli oyuncularımız var. Türkiye temsil eden sadece Türk Milli Takımı var. Milli takım imajı çok önemli. Bizim en iyi takımlarımızda çok yabancı oynuyor. Şu anda en gözde oyuncumuz Cenk Tosun, onu mutlaka İngiltere ve İtalya'dan takımlar isteyecek. A Milli Takım olarak çok iyi bir ekip kuracağımıza eminim. Geleceği düşünmek lazım. Çünkü bu süreçte 4-5 oyuncu kaybedeceğiz. Bazı durumlarda parada bitecek. Borçların ödenmesi lazım."

"Yabancı kuralının değişmesine gerek yok. Kulüpler çok para harcadılar. Bu hemen değişmemeli. Türk oyuncular süre bulsun diye başka şeyler yapılabilir. Ukrayna maçında Serdar sakattı. Mehmet Topal için şu anda bir şey dememe gerek yok. Şimdilik kendi ekibinde oynamıyor. Hazırlık maçında belki, Burak, Mehmet Topal gibi tecrübeli oyuncuları çağırmayacağım. Yusuf, Çağlar, Abdülkadir bunlar şans bulacak. Gençleştirme çalışmasına başladım. Bazı oyuncular antrenmanda muhteşemdir, bazı oyuncular maçlarda harikadır. Kulüp oyuncusu ve Milli takım oyuncusu vardır. Bazı oyuncuların lokal bazı oyuncuların uluslararası yönleri vardır. Bu tip kriterlere Milli takım çalıştırıcısı dikkat etmek zorunda."

Oğuzhan'ın kadroya sonradan çağrılması

"Bunu daha önce açıkladım. 3 maçını izledim. Süper Kupa finali vardı. Son maçlar oynamadan önce verdiğim liste vardı. Fakat son maçta harika oynadı. Aradım, 'Özür diliyorum, yanlış yaptım. İstemezsen seni anlarım' dedim. Kendi hatamı kabul ettim. Şu anda ekibimde en fazla oynayan futbolcularda birisi."

"Bunun için çok zaman var. Çalışmak için de daha çok zaman var. Bir hedefim var. Ben hala genç kalmak istiyorum. (İstifa etmeyi düşündünüz mü?) Hayalim şu anda, iyi bir Milli takım kurup herkesin saygı duyacağı bir ekip oluşturmak. Bir teknik adam tek başına bir şey yapamaz. Günah keçisini bulmak onu yaratmak çok basit. Ben Fatih Terim'den sonra geldim, çok iyi bir çalışma yapmış, gençlerle ilgilenmiş. Hepimiz çok çalışmalıyız. Tolunay Kafkas altyapı konusunda çok çalışıyor. Emre Belözoğlu'yla da uzun süre konuştuk. Tecrübeli gazetecilerle, TV yöneticileriyle Türk futbolunun kurtuluşu adına görüşmeler yapılmalı. 2024'e kadar neler yapabiliriz? Şimdiden konuşmamız lazım. Altınordu'yla birlikte yürümek lazım. Tolunay Kafkas'ın çalışmaları devam ediyor. Genç ve işini severek yapıyor. İmkanlarımız var."

"Bütün dünyada birçok yerden kopyala-yapıştır yapabiliriz. Almanya'yı örnek alabiliriz, bu işi iyi bir şekilde yaptılar. Futbol bir etkinlik, sosyal ve sağlık açısından. Süper Lig'de yarış harika, Türkiye'de önemli başarılar elde ettim. Real Madrid, Milan maçlarım vardı. Biraz nostaljik oldu, o dönem daha çok Türk oyuncuyla oynadık ve önemli başarılar elde ettik. Başakşehir oyun felsefesi olarak benim sevdiğim yapıda bir sistem. Akıl ve dinamizme dayalı. Fiziğe dayalı futbol uzun soluklu olmuyor. Benim istediğimi yapsın ekibim ve rakip bana uysun bunu istiyorum. Oyun felsefesini iyi bilen bir ekip lazım. Topa sahip olma, oyunun yönünü değiştirme, oyun alanını daraltma. Bütün oyuncularım bunu uygularsa kimse bizi yenemez. Hayatta mucize yoktur, zamana ihtiyaç vardır."

"Cüneyt Çakır hakkında bir yaklaşımda bulunamam. Gol fauldü. Penaltı değildi, kasti olarak değme söz konusu değildi. Bu yüzden de VAR sistemini sevmiyorum. Geçtiğimiz maçı konuşamayacaksak bitti. İnsanlar bunu konuşamıyorsa futbol biter.

Ukrayna maçında hakeme telefonu gösterdim fakat 5 tane hata vardı. Cengiz'in pozisyonu penaltı, Serdar'ın pozisyonu. Derbiye dönecek olursam Cüneyt Çakır için zor bir maçtı. Bütün hakemlerin görevi zor. Saygı duyuyorum. Kurulan baskı zor. Doğru olmayan yaklaşımları anlıyorum."