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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Lucescu, Altınordu tesislerinde!

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Lucescu, Altınordu tesislerinde!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Altınordu altyapısından yetişen 17 futbolcu için düzenlenen mesleğe geçiş yemin törenine katıldı.

Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu ve Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun, Altınordu Kulübünün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

Kulüp başkan vekili Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'dan bilgi alan Lucescu, daha sonra 18 yaş altı takımında yer alan 17 futbolcu için düzenlenen töreni izledi.

Törenin ardından konuşma yapan Lucescu, inanılmaz altyapıya sahip bir kulüple karşılaştığını söyledi.
Bir takımda göreve geldiğinde ilk başta eğitimi ele aldığını kaydeden Lucescu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğitimi en başa koyarsak ve eğitimle yola çıkarsak sonuç almamak mümkün değil. Bu yüzden burada gördüğümden dolayı söyleyebilirim ki milli takım seviyesinde bu kulüpten oyuncuların olması normal bir şey. Bu yüzden kulübü, başkanı, antrenörleri, oyuncuları ve bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Eminim ki gelecek onların elinde, onlara emanet. Bu meslek bence dünyanı en güzel mesleği. Üzüntüler de sevinçler de olacak. Hiç unutmamaları gereken bir şey var ki saygı çok önemli bir unsur. Seyirciye, yöneticiye, arkadaşlarına ve rakiplerine olan saygı, kendisine olan saygı, bunlar çok önemli. Eğer bu saygı unsurlarını gözardı etmeden maçları kazanırlarsa emin olun daha güzel ve daha ileriye gideceklerdir."
Barış Orhunbilge de en mutlu günlerini yaşadıklarını kaydetti.

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Altınordu'nun bir Türkiye projesi olduğunu kaydeden Orhunbilge, bu toprakların çocuklarına güvenildiğinde neler başarabileceğini göstermeye çalıştıklarını
vurguladı.
İnanmış insanların bir araya geldiği bir kulüp olduklarını kaydeden Orhunbilge, "Evlatlarımızı tüm çalışanlarımızla bugüne kadar hazırladık. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu olmalarına çalıştık. Türkiye içinde bizi en iyi şekilde temsil edip, Avrupa'ya da gideceklerine inanıyorum." diye konuştu.
Hüseyin Eroğlu ise bu töreni 3. kez yaptıklarını hatırlatarak, 45'e yakın milli oyuncularının olduğunu anımsattı.

Her yaşta milli takım kategorisinde yer almanın gurur verici olduğunu kaydeden Eroğlu, "Önemli olan bunu A Milli Takım'a kadar devam ettirmek. Avrupa'da bunun örnekleri var, bizde Çağlar ve Cengiz'de olduğu gibi. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.

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