Bir ara Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Perez'in yeni adresi belli oldu. İspanyol golcü Deportivo La Coruna'ya gidiyor.

Deportivo Teknik Direktörü Pepe Mel, başkan Tino Fernandez'in transferi kendisine müjdelediğini ifade etti.

Mel, "Bana bu işin olacağını söyledi; ona inanmaktan başka çarem yok. Başkanı uzun süreden beri tanımamıştım ve bu kulüp için ne kadar tutkulu olduğunu bilmiyordum. Perez bu takım içni çok iyi bir forvet" diye konuştu.

Sarı-lacivertliler Lucas Perez'in şartlarının ağır olması sonrasında Roberto Soldado'ya yönelmişti. Galiçya Kulübü yıldız fprvet için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.