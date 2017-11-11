Lucas Lima formülü! İmza...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği Lucas Lima, 1 Ocak 2018 itibariyle serbest oyuncu statüsüne geçiyor. Tecrübeli orta saha, bu tarihte istediği takıma bonservis bedeli olmaksızın imza atacak. Ali Yıldırım'ın "Transfer çalışmamız var" açıklamasının ardından, sarı-lacivertliler için akla gelen ilk isim olan Lucas Lima, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Gelecekle ilgili kararımı henüz vermedim" ifadesini kullanmıştı. Ancak Santos'la halen sözleşme uzatmaması, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini artırıyor. Fenerbahçe cephesi ise bu transferde fayda/maliyet hesabına göre hareket edecek. Lima'yı Ağustos-Kasım ayları arasında da takip ettiren sarı-lacivertlilere gelen raporlar olumsuz.

PERMORMANSI DÜŞÜŞTE

Lima'nın performansında ciddi düşüş gözlenirken kulüp, oyuncunun uçuk bir maliyetinin ortaya çıkması halinde transfer için harekete geçmeyecek. Bedelsiz Brezilyalı oyuncuların, yıllık maliyetlerinin yanı sıra imza paralarının da yüksek olduğunu bilen yönetim, yeni mali denge politikası çerçevesinde bir teklif sunacak. 27 yaşındaki oyuncunun istekleriyle büyük bir fark ortaya çıkarsa, transfer gerçekleşmeyecek.

8 MAÇTA 2 GOL ATTI

Lucas Lima, transfer döneminin kapanmasının ardından Santos formasıyla çıktığı 8 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)