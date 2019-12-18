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Voleybol
AA
18.12.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

LP Salo 0-3 Fenerbahçe Opet

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LP Salo 0-3 Fenerbahçe Opet

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Salohalli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli takım, 25-10, 25-16 ve 25-14'lük setlerle rakibini 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet, grupta ikinci galibiyetini elde etti.

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