Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lozan Fenerbahçe karşılaşması ile İsveç'te kampta bulunan sarı-lacivertliler hazırlık maçına çıkıyor. Cocu'nun maç öncesinde oyuncularına 'konuşun' uyarısında bulunduğu kamptan gelen ilk haberler arasında. Peki Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lozan'da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde yaptığı kampın ikinci günündeki ilk antrenmanını Lozan Samaranch Stadı’nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Kanat organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı bu akşam saat 20:00'da başlıyor. Mücadele
Cocu'dan futbolculara "konuşun" talimatı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, futbolculara, aralarında konuşarak iletişimi güçlü tutma talimatı verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımdaki iletişimin önemine vurgu yaparak, futbolculara birbirleriyle konuşma talimatı verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, antrenmanlara ağırlığını koymaya başladı. Çalışmalarda futbolculardan arkadaşlarını uyarmalarını isteyen Cocu, "Gör-konuş-hızlı uygula" kuralı çerçevesinde oyun akışı içerisinde seslerin yükselmesi gerektiğini anlattı.
Takımda yardımlaşmanın en önemli konu olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli. Siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli." ifadelerini kullandı. Bu arada sarı-lacivertli takımın kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı ile yakından ilgilenirken, Mehmet Ekici de antrenmandaki etkili performansıyla Cocu'dan övgü aldı. Öte yandan, antrenmandaki gol çalışması sırasında İsmail Köybaşı attığı röveşata golüyle arkadaşlarından alkış aldı.
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