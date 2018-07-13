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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
13.07.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lozan Fenerbahçe karşılaşması ile İsveç'te kampta bulunan sarı-lacivertliler hazırlık maçına çıkıyor. Cocu'nun maç öncesinde oyuncularına 'konuşun' uyarısında bulunduğu kamptan gelen ilk haberler arasında. Peki Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lozan'da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde yaptığı kampın ikinci günündeki ilk antrenmanını Lozan Samaranch Stadı’nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Kanat organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lozan Fenerbahçe hazırlık maçı bu akşam saat 20:00'da başlıyor. Mücadele

Cocu'dan futbolculara "konuşun" talimatı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, futbolculara, aralarında konuşarak iletişimi güçlü tutma talimatı verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımdaki iletişimin önemine vurgu yaparak, futbolculara birbirleriyle konuşma talimatı verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, antrenmanlara ağırlığını koymaya başladı. Çalışmalarda futbolculardan arkadaşlarını uyarmalarını isteyen Cocu, "Gör-konuş-hızlı uygula" kuralı çerçevesinde oyun akışı içerisinde seslerin yükselmesi gerektiğini anlattı.

Takımda yardımlaşmanın en önemli konu olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli. Siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli." ifadelerini kullandı. Bu arada sarı-lacivertli takımın kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı ile yakından ilgilenirken, Mehmet Ekici de antrenmandaki etkili performansıyla Cocu'dan övgü aldı. Öte yandan, antrenmandaki gol çalışması sırasında İsmail Köybaşı attığı röveşata golüyle arkadaşlarından alkış aldı.

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