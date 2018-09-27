Löw'den tarihi itiraf: 'Türkiye hak etmişti'
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'ya verilmesi sonrasında Almanya Erkek Futbol Takımı teknik direktörü Löw'den itiraf gibi açıklama geldi.
CNN Türk'e konuşan Alman teknik adam, EURO 2024'le ilgili şöyle değerlendirme yaptı: "Biz çok seviniyoruz. Bizim için müthiş bir görev olacak. Bir kere Türkiye'yi tebrik etmek gerekiyor. Futbola aşık bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin bir turnuva yapması gerektiğini düşünüyorum. Oyunlara Almanya'da yaşayan bütün Türkleri de davet edeceğiz. Neden böyle bir karar verildi bilmiyorum... Ama tanıtım filminizden inanılmaz etkilendim. Her şeyiyle hak etmişsiniz ama biz kazandık."
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