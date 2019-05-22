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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.05.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Löw, Almanya'nın aday kadrosunu açıklandı!

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Löw, Almanya'nın aday kadrosunu açıklandı!

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Joachim Löw, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ve 11 Haziran’da Estonya ile iç sahada karşılaşacak Alman Milli Takımı’nın 22 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Löw, Manchester City’de forma giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadroya dahil ederken, Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen ve Real Madrid'de oynayan Toni Kroos sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Almanya A Milli Takımı'nın Belarus ve Estonya karşılaşmalarının aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Jonas Hector (Köln), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Julian Brandt, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (Leipzig)

Öte yandan İtalya ve San Marino’da 16-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak Alman Milli Takımı’nın aday kadrosu da açıklandı.

Kadroda, Türk asıllı futbolcular Levin Öztunalı ve Suat Serdar da yer aldı.

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Löw, Almanyanın aday kadrosunu açıklandı

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