Löw: 2020’ye kadar sözleşmem var

ŞAMPİYONANIN ardından Jupp Heynckes’in yerine geçeceği iddialarını yalanlayan Löw, “Üzerinde düşüneceğim bir konu değil. Elbette bir kulüp takımı çalıştırabilirim. Ancak önümüzde Dünya Şampiyonası var. Ayrıca 2020 yılına kadar Alman Futbol Federasyonu ile sözleşmem var. Dünya şampiyonasından başka bir konu düşünmek istemiyorum” diye konuştu. 2018 Dünya Şampiyonası’nın 2014 yılındaki şampiyonaya göre daha zor geçeceğini belirten Löw, şunları söyledi:

“Brezilya'da düzenlenen şampiyonada Almanya bu kadar göz önünde değildi. Herkes şimdiye kadar Güney Amerika’da yapılan şampiyonalarda, şampiyonluğun kıtada kaldığını konuşuyordu. Şimdi ise Almanya favori. Bu durumu zorlaştırıyor. Almanya dışında da güçlü takımlar var. Genç yeteneklere sahip İngiltere, Fransa, İspanya ve yıldız futbolcuları bünyesinde bulunduran Brezilya ile Arjantin şampiyonanın favorileri. Almanya Milli Takımı, tecrübeli ve genç futbolculardan oluşacak. Futbolculara şimdiden dünya şampiyonasına kendilerini hazırlamalarını söyledim.”