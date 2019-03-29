Love'dan olay itiraf geldi: Fikret Orman...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLove'dan olay itiraf geldi: Fikret Orman...
GeriFutbol Love'dan olay itiraf geldi: Fikret Orman...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
29.03.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Love'dan olay itiraf geldi: Fikret Orman...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Love'dan olay itiraf geldi: Fikret Orman...

Devre arasında Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek Corinthians'a transfer olan Vagner Love, ülkesi Brezilya'da çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu. Golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon da Santos'tan teklif aldığını ancak Fikret Orman'ın gitmesine izin vermediğini söyledi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmış ve devre arasında Siyah Beyazlı kulüple yollarını ayırarak Corinthians'ın yolunu tutmuştu.

34 yaşındaki santrfor, ülkesinde yayın yapan ESPN Brezilya'ya verdiği demeçte ise çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon da Santos'tan teklif aldığını ancak başkan Fikret Orman'ın transfere izin vermediğini söyledi.

Beşiktaş'ta yeteri kadar şans bulamadığını Brezilya'ya dönmek istediğini ifade eden Love, "Ben, olayları akışına bırakan insanım. Devre arasında bana somut bir teklifte bulunan tek takım Corinthians'tı ve buraya döndüğüm için çok şanslıyım." sözlerini kullandı.

Siyah Beyazlılar'la olan sözleşmesini feshederken 1 dakika bile düşünmediğini belirten yıldız isim, Flamengo'nun da menajeriyle görüştüğünü ancak resmi bir teklifte bulunmadığını kaydetti.

Beşiktaşın Dorukhan Toköz gururu
Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz gururu

Fikret Orman gündeme dair açıklamalar yaptı...

Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklamasıBeşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman, "'İyi bir yatırımcımız var. Bolu'da tesislerimizi yapacağız. Fenerbahçe gitti, biz de gideceğiz. Yavaş yavaş Antalya gibi bir yeri Bolu-Düzce taraflarında oluşturacağız. Cenk çok iyi bir çocuk. Burak Yılmaz da öyle. Keşke Beşiktaş'ta beraber oynasaydılar. Belki ileride birlikte oynarlar" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Love'dan olay itiraf geldi: Fikret Orman...

Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

F.Bahçe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor! Milli takımdaki...

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz gururu