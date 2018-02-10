Love'dan flaş açıklama! "Jim Carrey'nin dansı..."
Beşiktaş'ın golcüsü Vagner Love, 5-0'lık Karabükspor karşılaşması sonrası konuştu.
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vagner Love, 5-0 yendikleri Kardemir Karabükspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Yeni takımının formasıyla iki gol atan ve golle tanışan Brezilyalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"2 gol attığım için ve 3 puan kazanırken yardımcı olduğum için mutluyum. Golden sonra yaptığım dans, Jim Carrey'nin dansıydı. Kulübümüzün marketing kısmının ürettiği bir danstı. Bilmiyorum iyi yapabildim mi ama çalıştım buna."
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