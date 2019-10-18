Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriLoul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı
GeriBasketbol Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
18.10.2019 - 01:22, Son Güncelleme:

Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) emektar oyuncularından Güney Sudan asıllı Britanyalı basketbolcu Luol Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı.

Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, son olarak Minnesota Timberwolves formasını giyen Deng'in, kariyerinin 9 sezonunu geçirdiği Bulls formasıyla emekliye ayrılması amacıyla oyuncuyla bir günlük özel kontrat yapıldığı belirtildi.

Kontratın ardından resmen emekliye ayrılan 34 yaşındaki oyuncunun kulübe büyük katkı sağladığını belirten Chicago Bulls Başkanı Michael Reinsdorf, "Luol, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrılmayı tercih ettiği için çok mutluyuz. Kulübümüzde 9 yıl boyunca gösterdiği performansla, tüm gençlere örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'de 15 sezon boyunca forma giyen Luol Deng, 2004'te draft edildiği Bulls formasıyla gösterdiği üstün performansla iki kez All-Star seçilmişti. Bulls'un ardından Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers ve son olarak Minnesota Timberwolves forması giyen Loul Deng, tüm kariyeri boyunca 14,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamasıyla oynadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Loul Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı
Perasovic: "De Colo bizi mahvetti"
Obradovic'ten Nando De Colo açıklaması!
Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması!