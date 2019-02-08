Los Angeles Clippers'tan sürpriz Milos Teodosic kararı
NBA'de Los Angeles Clippers, Sırp oyun kurucu Milos Teodosic'i serbset bıraktığını açıkladı. İsmi daha önce Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile de anılan Teodosic'in EuroLeague'e dönmesi bekleniyor.
NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers, takas dönemi sona ererken Sırp yıldız Milos Teodosic'i serbest bıraktığını açıkladı.
Bu sezon Clippers formasıyla istediği süreleri alamayan yıldız oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile de anılıyordu.
Teodosic'in 2010'da MVP olmayı, 2016'da ise CSKA Moskova ile şampiyonluk yaşamayı başardığı EuroLeague'e geri dönmesi bekleniyor.
Şimdi gözler Euroleague takımlarında. Bakalım Sırp yıldız hangi takımı tercih edecek?
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