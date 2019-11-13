Loris Karius'un altın çağı
Beşiktaş’ın geçen sezon Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, Süper Lig’deki en iyi dönemini son 5 haftada yaşadı.
Söz konusu periyottaki 5 maçta kalesine gelen 13 isabetli şutun 12’sini kurtaran Karius, sadece 1 gol yedi. Diğer 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Alman file bekçisi, başarılı performansıyla takımını zirve yarışına ortak etti.
Bu sezon 10 lig maçında görev alan Karius, toplam 10 gol yedi. Maç başına 1 gol gören Karius, geçen sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 39 gole engel olamadı ve sezonu 1.34 ortalamayla tamamladı.
Loris Karius ayrıca bu sezon 5 maçta kalesini gole kapatarak, bu alanda Süper Lig’in zirvesine yerleşti. Tecrübeli oyuncu geçen sezonun tamamında bu rakama ancak ulaşabilmişti.
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