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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Loris Karius yine çıldırttı!

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Loris Karius yine çıldırttı!

Beşiktaş’ta performansıyla tartışılan isimlerden Loris Karius, Çaykur Rizespor deplasmanında da yaptığı hatalarla taraftarları adeta çıldırttı.

Loris Karius bildiğiniz gibi! Beşiktaş’ın tartışılan ismi, Rize’de de kötü bir maç çıkardı.

Skoda’nın skoru 1-1’e getiren golünde stoper Vida ile iletişim sorunu yaşayan Alman kaleci, topu ağlarda gördü. Bir başka pozisyonda da Caner Erkin’in geri pasında sorun yaşayan Karius, sonrasında takım arkadaşıyla kısa şekilde tartıştı.

Beşiktaş Yönetimi’nin 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu olan Karius’u sezon bitiminde göndermesine kesin gözle bakılıyor. (Fanatik)


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