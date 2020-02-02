Loris Karius yine çıldırttı!

Loris Karius bildiğiniz gibi! Beşiktaş’ın tartışılan ismi, Rize’de de kötü bir maç çıkardı.

Skoda’nın skoru 1-1’e getiren golünde stoper Vida ile iletişim sorunu yaşayan Alman kaleci, topu ağlarda gördü. Bir başka pozisyonda da Caner Erkin’in geri pasında sorun yaşayan Karius, sonrasında takım arkadaşıyla kısa şekilde tartıştı.

Beşiktaş Yönetimi’nin 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu olan Karius’u sezon bitiminde göndermesine kesin gözle bakılıyor. (Fanatik)





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!