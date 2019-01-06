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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.01.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Loris Karius: 'Yazılanların yüzde 99’u saçmalık'

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Loris Karius: 'Yazılanların yüzde 99’u saçmalık'

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş’ta Alman file bekçisi Loris Karius, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kamp değerlendirmesi yaparak sözlerine başlayan Karius, "Burada olmak çok güzel. Harika koşullarda çalışıyoruz. İşimize odaklanacağımız koşullar var. Birliktelik içinde çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısında iyi performans sergilememiz gerekiyor. İlk yarıda çok puan kaybettik, ikinci yarıda iyi bir performans sergileyerek bu sayede istediğimiz yere gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Yazılanların yüzde 99’u saçmalık"
Türkiye’de kendisini iyi ve huzurlu hissettiğini söyleyen Loris Karius, "Kulübe ve takım arkadaşlarıma uyum sağladım. Ligin ilk yarısında zor bir dönem geçirdik ve birçok sakatlık yaşadık. Her maçta önümde oynayan savunma hattında değişiklik oldu. Bu da kolay değil. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Huzurlu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hakkında çıkan magazin haberleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Karius, "Herhangi bir sorun yaşamadım. Yazılanların yüzde 99’u saçmalık. Buradaki tek sorun, benim özel hayatımın üzerinden ya da sportif performansımla ilgili, aslı astarı olmayan şeyler yazan medyayla ilgili. Daha önce adını bile duymadığım kadınlarla beni ilişkilendiriyorlar. Kulüpte de bunun herhangi bir negatif yansıması yok. İngiliz medyası, burada yazılanları alıp kopyala yapıştır yapıyorlar. Yani yine işin kaynağı buradaki gazeteler oluyor" diye konuştu.

"Her maçta önümdeki isimler değişti"
Geride kalan maçlarda yediği goller nedeniyle eleştirilen Loris Karius, "Ben herhangi bir konsantrasyon sorunu olduğunu düşünmüyorum. Neredeyse her hafta sonu önümüzdeki dizilişte değişikliler oldu. Bazı maçlarda iyi performans göstermedik. Ama bunu 1-2 oyuncu üzerinden okumak doğru değil. Burada takım oyunundan bahsediyoruz. Tek yapmamız gereken ligin ikinci yarısı çok daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarıda yine önümde oynayan isimler değişecek" dedi.

Oynadığı bölgenin eleştiriye açık olduğunu da söyleyen Karius, "Ben de daha yüksek sayıda maçı gol yemeden tamamlamak isterim ama lig o kadar kolay değil. Her kaleci için durum böyledir. Kaleci gol yediğinde hayal kırıklığına uğrar. Umarım gelecekte daha çok maçı gol yemeden tamamlarız" açıklamasını yaptı.

"1 numaralı kaleci benim"
Tolga Zengin’in kamp kadrosunda olmaması ve Fabri’nin geri döneceği iddiaları hakkında düşünceleri sorulan Karius, "Ben yazılıp çizilenleri dinleseydim çoktan Liverpool’a dönmüştüm. İyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Şu anda 1 numaralı kaleci benim" dedi.

Liverpool’un Premier Lig’deki şampiyonluk şansını değerlendiren Alman kaleci, "Tabii ki 4 puan öndeler ve ciddi şansları var. Hala oynanacak çok maç var. Şampiyonluk için büyük bir şansları ve potansiyelleri var" diye konuştu. Son olarak Beşiktaş’ın şampiyonluk şansıyla ilgili açıklamada bulunan genç eldiven, "Zirveye tekrar döneceğimize dair inancımız var. 9 puan gerideyiz ama işler değişebilir. Biz nasıl gereksiz puan kayıpları yaşadıysak onlar da yaşayabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

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