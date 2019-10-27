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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.10.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

Loris Karius: "Pozitif bir değişim olacak"

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Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius, Galatasaray karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyet ile birlikte takımda pozitif bir değişim olacağını söyledi.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin deneyimli file bekçisi Loris Karius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önceki mücadelelerde verdikleri olumsuz görüntüyü değiştirdiklerinin altını çizen başarılı eldiven, "Geleceği okuyamam ama duyguların, düşüncelerin pozitife dönmesi anlamında bir değişim olacak. Son birkaç haftadır bazı maçlarda yüzde yüzümüzü vermediğimiz, elimizden geleni yapmadığımız şeklinde bir görüntü veriyorduk. Bence bunu bugün değiştirdik. Etrafımızdaki herkesi mutlu ettik, sevindirdik bu anlamda pozitif bir değişim olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Bu akşamın en büyük farkı kolektif oynadık"

Karius, takımda yaşanan sakatlıkların kendilerini kötü etkilediğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Birçok sakatlık yaşadık. Bunun bir etkisi oldu, takım sürekli değişti. Bazen işe yaradı, bazen yaramadı. Bir önceki maçta takım olarak doğru bir oyun ortaya koyamamıştık. Bireysel performanslar ortaya çıkmıştı. Bu akşamın en büyük farkı kolektif olarak oynadık ve ortaya iyi bir performans çıktı."

"Bu akşam arkamızda güçlü bir destek vardı"

Derbideki taraftar desteğini değerlendiren Alman kaleci, "Bunun büyük bir etkisi var. Oynadığınızda taraftarı tamamen arkanızda hissetmek istiyorsunuz. Böyle olmadığında evde değil de deplasmanda oynuyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu akşam arkamızda çok güçlü, sağlam bir destek vardı” açıklamasını yaptı.

 

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