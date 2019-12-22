Loris Karius: "Fenerbahçe savaştı, biz savaşmadık"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"YETERİ KADAR SAVAŞMADIK"

Fenerbahçe'nin daha çok mücadele ettiğini dile getiren Karius, "Fenerbahçe savaştı, biz hazır değildik. Yeteri kadar savaşmadık, ikili mücadelelerde onlar kadar ayakta kalamadık. Bu tür maçlarda yeterli kadar mücadele etmezseniz, kazanamazsınız. Tabii ki bunu da anlayamıyorum" dedi.

"F.BAHÇE'NİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDIK"

Loris Karius sözlerini "Özgüvenimiz yüksek değildi, kendi oyunumuzu oynamak için özgüven ortaya koyamadık. Uzun toplar bazen iş yapar ama oyunun tamamını bu şekilde götüremezsiniz. Bizim daha iyi oynayacak kalitemiz var, ancak sadece uzun top deneyince Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık" şeklinde tamamladı.

"BUNUN ALTINDAN KALKABİLİRİZ"

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, derbide işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu maçla ilgili planımız, yüksek tempoda oynamaktı. İlk 15 dakikada maça bir türlü giremedik. Rakip baskı yapıp, erken bir penaltıyla öne geçti. Ardından ikinci golü buldular. Biz ilk yarının son dakikasında bir gol bulduk. İkinci yarıda daha canlı gözüken taraf bizdik. İkinci golü bulamadık. Bu sırada üçüncü golü attılar. Sonra işler iyice zorlaştı. Devre arasından önce oynayacağımız bir maç daha var. Karakter koyabilecek ve bunun altından kalkabilecek bir takımız." şeklinde konuştu.

Deneyimli futbolcu, Vida'nın penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak ise, "Bununla ilgili konuşmam mümkün değil. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bazen işler lehinize dönmüyor, saha içindeki durumlar sinir bozucu olabiliyor. Şu an bu maç bitti. Yapabileceğimiz tek şey, bir sonraki maça hazırlanmak." değerlendirmesinde bulundu.

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