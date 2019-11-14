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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.11.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Loris Karius: "Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum

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Beşiktaş Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarılı ismi Alman kaleci Loris Karius, takım olarak iyi bir performans ortaya koymaya başladıklarını dile getirdi.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da performansını değerlendiren Karius, futbolda inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Son haftalardaki çıkışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Kendi başınıza bu olmuyor. Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum." dedi.

Beşiktaş'ı farklı bir deneyim yaşamak için tercih ettiğini kaydeden Alman kaleci, "Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. Bu durum kararımı etkiledi." ifadelerini kullandı.

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Futbolculuğun kendisi için her zaman birinci sırada olduğunu vurgulayan Karius, "Modaya da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de akşam saatlerinde maçların yapılmasının kendisi için ilginç olduğunu belirten Karius, "İngiltere'de gündüz saatlerinde oynuyorduk. Tabii rutininizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz." diye konuştu.

Kariyerinde 200'ün üzerinde profesyonel maça çıktığını aktaran siyah-beyazlı file bekçisi, "Aynı heyecanı taşıyorsunuz. Her hafta sanki ilk maça çıkar gibi oluyorsunuz. Çok heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki hayatından mutlu olduğunu kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, "İstanbul, yaşayan çılgın bir şehir. Yemeklerini seviyorum. Çok fazla alternatif var." açıklamasında bulundu.

Takım kaptanı Burak Yılmaz'ın kendileri için iyi bir lider olduğunu da anlatan Karius, "Harika bir kaptan. Herkesin saygı duyduğu, sözünü dinlediği, tavsiye alabileceği, sohbet edebileceği bir insan. Sahada da çok iyi. Takımımızda olduğu için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Şu anda kasım ayındayız, ben oyunuma odaklanıyorum. Sezon mayıs ayına kadar sürüyor. Sezon sonuna kadar oyunuma odaklanacağım. Zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı yapacağız." diye konuştu.

Teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın sezon başında takımın başına geldiğini hatırlatan Karius, "Hocamız geçen sezon Başakşehir'e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Loris Karius: Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum

Loris Karius: Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum

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