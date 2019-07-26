Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLoris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum
GeriFutbol Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
26.07.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, "Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa'da da hedefimiz, geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok" dedi.

Avusturya'nın Saalfelden kasabasında yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda, kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında soruları yanıtlayıp, hedeflerini, geçen sezonu ve hazırlık çalışmalarını değerlendiren Alman eldiven, "İlk kamp dönemini Riva'da geçirdik. Yaklaşık 8 gün, bir tanışma ve alışma dönemiydi. Yeni sezona uygulamak adına burası da ikinci kamp olacak ve buradaki her gün önemli. Tamamen yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz. Onların bizden beklentilerini anlamaya çalışıyoruz ve her dakikanın bizim için bir önemi var" diye konuştu.

"AVCI, KALECİLERİN GERİDEN OYUN KURMASINI İSTİYOR"
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kalecilerin geriden oyun kurmasını istediğini belirten Karius, "Geçen sezonun oyun planı içerisinde oyun kurma anlamında tabii ki böyle bir opsiyonunuz yoktu. Deyim yerindeyse bazen çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalışıyorduk. Şimdi farklı opsiyonlar var. Liverpool'da da aşağı yukarı aynı durum vardı geriden oyun kurma açısından, orada çok aktiftim. Bu da benim için iyi bir şey çünkü böylece takıma katkımı artıracağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YIL DÖNEM DÖNEM MUTSUZ OLDUĞUM ANLAR OLDU"
Geçen yıl kendini mutsuz hissettiği dönemler olduğunu açıklayan Karius, "Ben buraya geldiğimde 2 sezonluk bir imza attım ve başından beri niyetim çok açıktı. Siz de belirttiniz geçen sezon dönem dönem çok da mutlu olmadığım zamanlar geçirdim ama genel olarak şu anda burada çok mutluyum. Yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz, bu da büyük şans. Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa'da da hedefimiz, geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok" değerlendirmesinde bulundu.

Loris Karius: Beşiktaşta şampiyonluk yaşamak istiyorum

"GÜNEŞ İLE 10 AYDA SADECE BİR KEZ DİREKT KONUŞTUK"
Siyah-beyazlılardan milli takıma giden teknik direktör Şenol Güneş'in kendisi hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine ise 26 yaşındaki kaleci şunları kaydetti:

"Buna çok katılmıyorum. O benim için yeni bir motivasyon kaynağı olmamıştı. Oradaki dediğim şey; hocanın benimle direkt konuşmasını tercih ederdim. 10 aylık süreçte sadece bir kez konuşma yapmıştık. Doğru hatırlıyorsam 3-2 kazandığımız bir maçtı. Şu an bunu düşünmüyorum artık. Bunun mesele haline gelmesini anlayamamıştım. Şu an yeni bir dönem var ve buna odaklanıyorum."

"GEÇEN YIL SORUNLU VE KÖTÜ DÖNEMLER GEÇİRDİK"
Alman file bekçisi, geçen sezonun kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini vurgulayıp, "Geçen sezon kendimi yalnız hissettiğimi söyleyemem. Ancak genel olarak çok sorunlu bir dönem ve zor zamanlar geçirdik. Bu da hiçbir futbolcuya iyi hissettirmiyor. Bazen bunlar oluyor, normaldir. Ancak o dönem geride kaldı, şimdi yeni bir dönem var" diye konuştu.

"TEK İSTEDİĞİM VEREBİLECEĞİM KATKIYI VEREBİLMEK"
Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Loris Karius, "Benim burada, önümde 1 yıllık bir süreç var. Bu da futbolda 10 yıl gibi geçiyor. O yüzden şu an tek yapmak istediğim buraya verebileceğim katkıyı verebilmek. Bundan sonraki süreç bize ne olacağını gösterecek" dedi.

"SEZONUN İLK MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Yeni sezonun ilk maçını heyecanla beklediğini söyleyen Karius, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarımızla birlikte çok iyi işler gerçekleştireceğimi düşünüyorum ve ilk maçı da sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"UTKU VE ERSİN ANTRENMANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"
Takımdaki genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun iyi çalıştığını vurgulayan Alman kaleci, şunları söyledi:
"İkisi de genç ve yetenekli kaleciler. Antrenmanda gerçekten iyi çalışıyorlar. Benden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bazen benim de onlardan öğreneceğim şeyler oluyor. Takımda bir deneyimli oyuncunun iyi olması gerektiği hakkında düşünceler var. Ben buna tam olarak katılmıyorum; bence o fikrin artık bir geçerliliği yok."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Abdullah Durak: "Üç büyüklerden puan almayanı artık dövüyorlar"
Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum
Son dakika transfer haberleri: Josef De Souza'dan Falcao'ya heyecanlandıran yorum
Yüzmede iki dünya rekoru