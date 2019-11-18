Loris Karius: Abdullah hoca isterse kalırım
Liverpool’dan iki sezonluğuna kiralanan ve sözleşmesi haziran ayında biten Loris Karius kalmak istiyor...
Beşiktaş futbol şube sorumluları Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile görüşen Alman kaleci “Türkiye’ye ailece alıştık. Teknik Direktörüm Abdullah Avcı isterse kalmak isterim. Yönetim bonservisimi alırsa mutlu olurum” dedi. İki yönetici de teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp, onun vereceği rapora göre hareket edeceklerini belirttiler.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle