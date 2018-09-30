Lopetegui'nin başı dertten kurtulmuyor!
La Liga'daki son 4 maçının 3'ünde puan kaybeden Real Madrid, hafta arası oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında 4 önemli isminden faydalanamayacak.
Real Madrid'in hocası Julen Lopetegui'nin başı sakatlıklarla dertte...
Isco'dan en az 1 ay daha faydalanamayacak olan Lopetegui, son oynadıkları Atletico Madrid maçında Marcelo'yu da kullanamamıştı.
Derbinin ikinci yarısını çıkartamayan Gareth Bale'in, CSKA Moskova kafilesinde yer alamayacağı belirtildi.
Kaptan Sergio Ramos'un da şüpheli olduğu ve büyük ihtimalle Rusya'ya götürülmeyeceği söyleniyor.
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