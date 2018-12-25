Londra'dan paylaşım geldi, Arsenal iddiaları arttı!
Barcelona'da aradığını bulamayan, teknik ekip ve oyuncularla arasının açık olduğu söylenen genç yıldız, Arsenal iddialarını güçlendirecek bir sosyal medya paylaşımında gözüktü.
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'dan transfer edildiğinde beklentiler yüksekti, bu sezon ise çoğu zaman teknik ekip ve oyuncularla ters düşmesi medyaya yansıdı.
Ousmane Dembele'nin, Arsenal'in yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang ile Londra'da Noel alışverişi yaptığı ortaya çıktı, Londra ekibine transfer olacağı söylentileri iyice alev aldı!
Aubameyang, Dembele ile olan görüntülerini Instagram profilinden paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Boş gün, arkadaşlarım ve ailemle Noel alışverişi yapıyorum."
İlginç olan not değil, videoda Dembele'nin olmasıydı ve Arsenal taraftarları da paylaşımın altında Aubameyang'a mesajlar yolladı.
- "Hey Pierre. Onu, bize gelmesi için ikna et"
- "İkiniz Arsenal'i eski günlerine taşıyabilirsiniz"
11 La Liga maçında 7 gole imza atan ama konsol oyunlarına düşkünlüğü sebebiyle hem teknik ekiple, hem de Uruguaylı forvet oyuncusu Luis Suarez'le olan anlaşmazlığı medyaya yansıyan Dembele'nin Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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