Londra'da zafer Juve'nin! Çeyrek finaldeler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan 2 takım daha belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Juventus, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.
Juventus 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak Devler Ligi'nde çeyrek finale ulaştı. Ev sahibi takım Heung Min Son'un 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapadı.
Torino ekibi 64. dakikada Gonzalo Higuain ve 67'de Paulo Dybala'nın golleriyle durumu 2-1 yaptı. Tottenham'ın ilk maçta aldığı 2-2'lik avantaj İngilizler'e yaramadı.
Gecenin diğer karşılaşmasında ise Manchester City, evinde Basel'i konuk etti. Basel Etihad'daki mücadeleyi sürpriz bir şekilde 2-1 kazandı. Pep Guardiola, ilk maçta 4-0'lık avantajına güvenerek yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde şu anda çeyrek finale çıkan takımlar Liverpool, Real Madrid, Juventus ve Manchester City oldu.
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