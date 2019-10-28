Londra'da Younes Belhanda gibi yaptı!
Premier Lig'de oynanan Arsenal - Crystal Palace maçında ilginç görüntüler yaşandı.
Spor Arena Dış Haber | Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve kendi sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.
Karşılaşmaya Arsenal kaptanı olarak çıkan Granit Xhaka, 61. dakikada oyundan alınırken taraftarlar futbolcuyu ıslıkladı.
Bunun üzerine İsviçreli futbolcu, taraftarlara dönüp küfür etti ve 'sizi duyamıyorum' işareti yaptı. Xhaka'nın kendi taraftarına küfretmesi ise İngiltere'de gündem oldu. Arsenal taraftarı maçın ardından Xhaka'ya sert tepkiler gösterdi.
AYNI BELHANDA GİBİ...
Yıldız futbolcunun bu hareketi, akıllara geçen hafta Galatasaray - Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftara tepki gösteren Younes Belhanda'yı getirdi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle