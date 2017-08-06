LONDRA'DA GÜVENLİK ZAAFI

Dünya Atletizm Şampiyonası, bir protesto gösterisine sahne oldu. Üstüne Peace+love (Barış ve Aşk) yazan çıplak bir vatandaş, barış mesajını tüm dünyaya vücudu ile vermeyi tercih etti. Sahaya çıplak giren taraftara güvenlik son anda müdahale etti. 100 metre tek başına koşan ve ismi açıklanmayan taraftarın, 100 metre finalinden önce bu eylemi yapması güvenlik zaafı olarak değerlendirildi.
Bolt’un 100 metre finali koşacak olduğu dakikalarda yapılan eyleme müdahalede geç kalan güvenlik görevlileri eleştirildi. Sahaya çıplak giren taraftar polis otosuna bindirilerek stattan uzaklaştırıldı.