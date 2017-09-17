Londra derbisinde gülen yok

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Chelsea, evinde Arsenal'i konuk etti. Çekişmeli geçen Londra derbisi 0-0 eşitlikle son buldu.
Chelsea'de David Luiz 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi takımda İspanyol kanat oyuncusu Pedro 46. dakikada sakatlanarak yerini Bakayoko'ya bıraktı.
Maviler bu skorla puanını 10'a yükseltirken, Arsene Wenger'in takımı 7 puanla haftayı kapadı.
So şampiyon Chelsea ligde bir sonraki hafta Stoke City ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal ise evinde West Bromwich'i konuk edecek.
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