Lomana LuaLua Karabük 1937'de!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLomana LuaLua Karabük 1937'de!
GeriFutbol Lomana LuaLua Karabük 1937'de!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
02.10.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Lomana LuaLua Karabük 1937'de!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lomana LuaLua Karabük 1937'de!

Karabük Süper Amatör Ligi ekiplerinden Karabük 1937 Spor Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Lomana LuaLua'yı renklerine bağladı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ve Portsmouth, Türkiye'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor gibi takımlarda da forma giyen LuaLua, geçen sezon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinden Girne Halk Evi formasıyla 19 maçta 12 gol attı.

LuaLua, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Mehmet Aytekin'in daveti üzerine tekrar Karabük'e geldiğini söyledi.

Mehmet Aytekin ile uzun süredir konuştuklarını belirten 38 yaşındaki LuaLua, başkanın da kendisinin buraya gelmesini istediğini anlattı.

Bir dönem İngiltere Premier Lig ve Süper Lig ekiplerinde futbol oynadığını hatırlatan LuaLua, "Ben bir futbolcuyum. Benim için en önemlisi futbol oynamak. Benim için değişen bir şey yok." diye konuştu.

Altay Bayındır durmuyor
Altay Bayındır durmuyor

- "LuaLua'nın şehirle gönül bağı var"

Karabük 1937 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin de LuaLua'nın şehre gönül bağının bulunduğunu söyledi.

İlk hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmak olduğunu kaydeden Aytekin, "Daha sonraki yıllarda takımımızı daha yukarılara taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Lomana LuaLua Karabük 1937de

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (02.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ünal Karaman: Arzu ettiğimiz sonucu almaya çalışacağız
Lomana LuaLua Karabük 1937'de!
Altay Bayındır durmuyor
Olay Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...