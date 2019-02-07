Kahve makinesine sandalye fırlatan Mujangi Bia kadro dışı kaldı
Lokeren forması giyen Geoffrey Mujangi Bia, menajeri Glen De Boeck ile yaptığı görüşme sırasında sinirlerine hakim olamadı ve kapı dışarı edildi.
The Sun'ın haberine göre; bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabilen Geoffrey Mujangi Bia, Lokeren'in ligdeki Kortrijk maçı öncesi gerçekleşen takım toplantısında menajeri Glen De Boeck'in anlattıklarını dinlemiyor gibi görünüyordu.
Bunun üzerine De Boeck, 29 yaşındaki oyuncuyu maç kadrosuna almadı ve maçtan sonra onunla görüşmek istediğini söyledi.
Kulüp içinden verilen rapora göre, gerçekleşen görüşme sırasında sinirlerine hakim olamayan Mujangi Bia, oturduğu sandalyeyi odada bulunan kahve makinesine fırlattı.
Görüşmeyi o an sonlandıran menajeri de oyuncusuna mail yoluyla kadro dışı bırakıldığını bildirdi.
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