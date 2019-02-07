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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: The Sun
07.02.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Kahve makinesine sandalye fırlatan Mujangi Bia kadro dışı kaldı

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Kahve makinesine sandalye fırlatan Mujangi Bia kadro dışı kaldı

Lokeren forması giyen Geoffrey Mujangi Bia, menajeri Glen De Boeck ile yaptığı görüşme sırasında sinirlerine hakim olamadı ve kapı dışarı edildi.

The Sun'ın haberine göre; bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabilen Geoffrey Mujangi Bia, Lokeren'in ligdeki Kortrijk maçı öncesi gerçekleşen takım toplantısında menajeri Glen De Boeck'in anlattıklarını dinlemiyor gibi görünüyordu.

Bunun üzerine De Boeck, 29 yaşındaki oyuncuyu maç kadrosuna almadı ve maçtan sonra onunla görüşmek istediğini söyledi.

Kulüp içinden verilen rapora göre, gerçekleşen görüşme sırasında sinirlerine hakim olamayan Mujangi Bia, oturduğu sandalyeyi odada bulunan kahve makinesine fırlattı.

Görüşmeyi o an sonlandıran menajeri de oyuncusuna mail yoluyla kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

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