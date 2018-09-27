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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Lokomotiv Moskova uzatmada kazandı

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Lokomotiv Moskova uzatmada kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta Baltika'yı uzatmada attığı golle 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde bulduğu golle yendi.

Kupanın son 32 turunda Lokomotiv Moskova, Kaliningrad Stadı'nda Baltika ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Baltika, 28. dakikada Alan Kasaev'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Lokomotiv Moskova, 35. dakikada Aleksey Miranchuk ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Baltika, 64. dakikada Ruslan Magal'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Lokomotiv Moskova, 87. dakikada Eder'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadelenin normal süresi, bu skorla sona erdi.

Uzatma bölümünde Lokomotiv Moskova'da 106. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Miranchuk, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golüne imza attı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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- Beşiktaş'ın rakipleri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi'nin 23. haftasında konuk olduğu Norrköping'e 3-1 kaybetti.

Norrköping'e galibiyeti getiren golleri Kalle Holmberg (2) ve Filip Dagerstal atarken, Malmö'nün tek golünü ise penaltıdan Marcus Antonsson kaydetti.

Bu sonuçla Malmö, 43 puanla 4. sırada kalırken, Norrköping ise 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Siyah-beyazlıların diğer rakibi Genk ise Belçika Kupası'nın 6. turunda Luminus Arena'da ağırladığı Lommel United'ı Dries Wouters, Edon Zhegrova, Ibrahima Seck ve Marcus Ingvartsen'in golleriyle 4-0 yenerek üst tura kaldı.

Öte yandan, Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Standard Liege ise Belçika Kupası 6. turunda karşılaştığı Royal Knokke'ye 2-1 mağlup olarak elendi.

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