CANLI | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Rusya'nın güçlü ekibi Lokomotiv Moskova deplasmanında... Lokomotiv Moskova 43. dakikada Krychowiak'ın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 54. dakikada Rus temsilcisi, Ignatyev'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İLK 11'LER:
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Krychowiak, Corluka, Kverkvelia, Ignatyev, Farfan, Rybus, Anton Miranchuk, Aleksel Miranchuk, Denisov, Smolov
Galatasaray: Muslera, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Linnes, Ndiaye, Donk, Fernando, Onyekuru, Rodrigues, Eren
NOTLAR:
NAGATOMO SÜRPRİZİ
24 Ekim'de Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne gelen sert top sonrası ackiğer sönmesi sıkıntısı yaşayan Nagatomo 1 ay sonra formasına kavuştu.
Japon futbolcu için Fatih Terim soğuk havanın risk olabileceğini söylemişti. Terim doktorların izin vermesiyle beraber Nagatomo'yu sahaya sürme kararı aldı.
4-3-3'E DÖNÜŞ
Cim-Bom'da son dönemde tercih edilen 3'lü savunmadan dün vazgeçildi. Ligde cezaları nedeniyle oynamayan Donk, Ndiaye ve Rodrigues gibi isimlerin Avrupa'da forma giymesi nedeniyle 3'lü savunma yerine 4'lü savunma tercih edildi. Terim savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile beraber Serdar Aziz'i tercih etti.
Kanatlarda ise Linnes ile Nagatomo forma giydi.
-10 DERECEDE DONDULAR
Galatasaray Lokomotiv Moskova karşılaşması oldukça soğuk bir havada oynandı. Maç oynanırken termometreler -10 dereceyi gösteriyordu. Sarı-kırmızılı futbolcular sahada zorlanırken, kulübedeki isimler ise adeta dondular.
Yedek kulübesi battaniyelere sarılarak soğuk havadan korunmaya çalıştılar.
Grupta puanı olmayan Lokomotiv'i taraftarı da dün gece yalnız bıraktı.
Lokomotiv Stadı'ndaki maçı yaklaşık 10 bin futbolsever izledi. Bin civarında Türk futbolsever de karşılaşmayı takip etti. Statta yapılan Türkçe anonsla “Türkiye’den gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz” denildi.
Galatasaray U21 takımı, UEFA Youth League'de deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 90. Halil İbrahim Kaya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
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