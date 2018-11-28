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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
28.11.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

CANLI | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray

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CANLI | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Rusya'nın güçlü ekibi Lokomotiv Moskova deplasmanında... Lokomotiv Moskova 43. dakikada Krychowiak'ın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 54. dakikada Rus temsilcisi, Ignatyev'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

 

İLK 11'LER:

Lokomotiv Moskova Guilherme, Krychowiak, Corluka, Kverkvelia, Ignatyev, Farfan, Rybus, Anton Miranchuk, Aleksel Miranchuk, Denisov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Linnes, Ndiaye, Donk, Fernando, Onyekuru, Rodrigues, Eren

CANLI | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray

NOTLAR:

NAGATOMO SÜRPRİZİ

24 Ekim'de Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne gelen sert top sonrası ackiğer sönmesi sıkıntısı yaşayan Nagatomo 1 ay sonra formasına kavuştu.
Japon futbolcu için Fatih Terim soğuk havanın risk olabileceğini söylemişti. Terim doktorların izin vermesiyle beraber Nagatomo'yu sahaya sürme kararı aldı.

CANLI | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray

4-3-3'E DÖNÜŞ

Cim-Bom'da son dönemde tercih edilen 3'lü savunmadan dün vazgeçildi. Ligde cezaları nedeniyle oynamayan Donk, Ndiaye ve Rodrigues gibi isimlerin Avrupa'da forma giymesi nedeniyle 3'lü savunma yerine 4'lü savunma tercih edildi. Terim savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile beraber Serdar Aziz'i tercih etti.
Kanatlarda ise Linnes ile Nagatomo forma giydi.

CANLI | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray

-10 DERECEDE DONDULAR

Galatasaray Lokomotiv Moskova karşılaşması oldukça soğuk bir havada oynandı. Maç oynanırken termometreler -10 dereceyi gösteriyordu. Sarı-kırmızılı futbolcular sahada zorlanırken, kulübedeki isimler ise adeta dondular.
Yedek kulübesi battaniyelere sarılarak soğuk havadan korunmaya çalıştılar.

Grupta puanı olmayan Lokomotiv'i taraftarı da dün gece yalnız bıraktı.
Lokomotiv Stadı'ndaki maçı yaklaşık 10 bin futbolsever izledi. Bin civarında Türk futbolsever de karşılaşmayı takip etti. Statta yapılan Türkçe anonsla “Türkiye’den gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz” denildi.

Galatasaray U21 takımı, UEFA Youth League'de deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 90. Halil İbrahim Kaya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

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