Loic Remy'den Galatasaray itirafı! Transfer...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını giyen Fransız santrfor Loic Remy'den gündem yaratan bir transfer itirafı geldi. Oyuncu, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.
Golcü sıkıntısını devre arasında Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katarak çözen Galatasaray'la ilgili gündem yaratan bir transfer itirafı geldi.
Sarı Kırmızılılar'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Fransız santrfor Loic Remy ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, son yaptığı açıklamada 32 yaşındaki forvetin ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını söylerken şu ifadeleri kullandı:
''Loic, bana Türk kulübünün kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Ancak ben, konuyu fazla üstelemedim. Bu, onun yönetmesi gereken bir durumdu. Zaten bir sonraki gün yaptığımız antrenmanda ayrılmak gibi bir arzusu olmadığını gösterdi.''
Sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan Remy, bu sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asist kaydedebildi. Fransa Milli Takımı'nda da 31 kez forma giyen futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle