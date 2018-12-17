Loca'daki görüşmenin sırrı! Adebayor bombası...
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçta gözler cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayan Fatih Terim'in bulunduğu locadaydı.
Başakşehir maçını locada izleyen Fatih Terim ile Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ uzun süre sohbet etti. Terim'in bu görüşme sırasında kadroda şans bulamayan isimler için Göksal Gümüşdağ ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fatih Terim'in son durumlarını sorduğu isimler Volkan Babacan, Attamah, Kerim Frei ve Adebayor oldu.
EREN DERDİYOK'UN YERİNE
Galatasaray'ın bu görüşme sonrasında Başakşehir'den haber beklediği öğrenildi. Fatih Terim'in golcü açığını doldurmak için Adebayor'u ısrarla kadrosunda görmek istediği konuşuluyor (Fotomaç)
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