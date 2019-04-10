Lloris sevindirdi, Kane üzdü...
Manchester City'yi deviren Tottenham'da Hugo Lloris, yaptığı kurtarışla sevindirirken, golcü Kane, üzdü...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Guardiola'nın Manchester City'sini 1-0 mağlup ederek avantajın sahibi olan Tottenham'da, Harry Kane şoku yaşanıyor.
Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Fabian Delph ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Lucas Moura'ya bıraktı.
Kane'nin sakatlık durumu henüz bilinmezken, sahalardan uzak kalıp kalmayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Hugo Lloris yine kurtardı
Manchester City'nin Agüero ile kullandığı penaltı atışında, topun filelerle buluşmasına izin vermeyen Fransız kaleci, 2019 yılında tüm kupalarda karşılaştığı üç penaltıyı da kurtarma başarısı gösterdi.
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