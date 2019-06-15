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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.06.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Ljubomir Fejsa'nın önemli özellikleri

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Ljubomir Fejsa'nın önemli özellikleri

Fenerbahçe’nin Benfica’da top koşturan ve anlaşmaya vardığı ileri sürülen Ljubomir Fejsa için Portekizli yorumcu Luis Aguilar, “İlk senesinde çok sakatlıklarla boğuştu. Takımda formasını kaybetti ama defans hattına arkadaşlarına mükemmel katkı sağlıyor” yorumunu yaptı. 

Fenerbahçe’nin transferini büyük ölçüde bitirdiği Benifca’nın orta saha oyuncularından Fejsa’yı, Portekiz TVi24’ün spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı’na yorumladı. Portekiz’de bu transferde Benfica’nın iyi iş başardığı gibi bir algı oluştuğunu söyleyen Aguilar, “Fejsa, yeni teknik direktör Bruna Lage’nin göreve gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybetti. Takımın tecrübeli isimlerinden Samaris ve 19 yaşındaki genç oyuncu Florentino, Teknik Direktör Lage’nin hep ilk düşündüğü iki isim. Fejsa bu iki ismin hep arkasında yer aldı” dedi. Oyuncunun oyun stiline de değinen Aguilar, “Topu geriden almada çok iyi bir oyuncu. Defans hattında takıma mükemmel bir katkı sağlıyor. Çok iyi derecede tekniği olmasa da pasları çok etkili. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor” yorumunu yaptı.

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“İlk senesinde sakatlıklarla boğuştu”

 Geçtiğimiz sene çok ciddi sakatlıklar yaşamasa Fejsa’nın sakatlık geçmişine dikkat çeken Portekizli yorumcu. “Geçen sene çok ciddi sorunlar yaşamadı ama Benfica’ya geldiği ilk yılında ciddi sorunlarla boğuştu” dedi. Fejsa’nın 2014 yılının Haziran ayında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalmıştı. 

Sarı-lacivertlilerin, 3 yıllık anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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