Ljajic ve Oğuzhan'a tepki! Yuhalandılar...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Denizlispor karşısındaki etkisiz futbolu sebebiyle sınıfta kaldı. 87. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup ise yuhalandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek iç sahadaki yenilmez serisini 17 maça yükseltti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adem Ljajic, etkisiz bir futbol sergiledi. Takımını hücumda organize edemeyen Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Taraftarlar, 87. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup'u da yuhaladı.
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