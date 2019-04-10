Ljajic kalsın’ demenin faturası 6.5 milyon euro
Beşiktaş, yıldız oyuncunun bonservisini almaya çok yakın...
Sezon başında satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Ljajic, Rizespor maçındaki 2 gol, 3 asistlik performansıyla takımda kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Beşiktaş, 6.5 milyon euroyu ödemeyi kabul ederse 4 taksitte verecek.
BEŞİKTAŞ’ın Ç.Rizespor deplasmanında aldığı galibiyette en büyük pay hiç şüphe yok ki Adem Ljajic’e ait. Türkiye’ye geldiği günden bu yana en iyi futbolunu sergileyen yıldız futbolcu, birbirinden güzel 2 gol atarken, 3 tane de asist yaptı. Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla gelecek sezon takımda kalma yolunda önemli bir adım attı.
KARTAL SICAK BAKIYOR
Beşiktaş ile Torino ekibinin sezon başında yaptığı anlaşmaya göre; siyah beyazlılar, istedikleri takdirde Adem Ljajic’in bonservisini 6.5 milyon euro’ya alma hakkına sahip. Siyah beyazlı yönetimin, Sırbistan Milli Takımı’nda da oynayan ve Avrupa’da iyi bir piyasası olan 27 yaşındaki futbolcu için istenen bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.
17 GOLE DİREKT KATKI
Beşiktaş eğer Ljajic’in bonservisini almaya karar verirse 6.5 milyon euroyu 4 taksitte ödeyecek. Kiralama bedeli olarak 1 milyon 250 bin euro ödenen Adem Ljajic, siyah beyazlı formayla oynadığı 26 maçta 7 gol attı, 10 asist yaptı.
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