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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ljajic kalsın’ demenin faturası 6.5 milyon euro

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Ljajic kalsın’ demenin faturası 6.5 milyon euro

Beşiktaş, yıldız oyuncunun bonservisini almaya çok yakın...

Sezon başında satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Ljajic, Rizespor maçındaki 2 gol, 3 asistlik performansıyla takımda kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Beşiktaş, 6.5 milyon euroyu ödemeyi kabul ederse 4 taksitte verecek.

BEŞİKTAŞ’ın Ç.Rizespor deplasmanında aldığı galibiyette en büyük pay hiç şüphe yok ki Adem Ljajic’e ait. Türkiye’ye geldiği günden bu yana en iyi futbolunu sergileyen yıldız futbolcu, birbirinden güzel 2 gol atarken, 3 tane de asist yaptı. Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla gelecek sezon takımda kalma yolunda önemli bir adım attı.

KARTAL SICAK BAKIYOR

Beşiktaş ile Torino ekibinin sezon başında yaptığı anlaşmaya göre; siyah beyazlılar, istedikleri takdirde Adem Ljajic’in bonservisini 6.5 milyon euro’ya alma hakkına sahip. Siyah beyazlı yönetimin, Sırbistan Milli Takımı’nda da oynayan ve Avrupa’da iyi bir piyasası olan 27 yaşındaki futbolcu için istenen bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

17 GOLE DİREKT KATKI

Beşiktaş eğer Ljajic’in bonservisini almaya karar verirse 6.5 milyon euroyu 4 taksitte ödeyecek. Kiralama bedeli olarak 1 milyon 250 bin euro ödenen Adem Ljajic, siyah beyazlı formayla oynadığı 26 maçta 7 gol attı, 10 asist yaptı.

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Ljajic kalsın’ demenin faturası 6.5 milyon euro

Şenol Güneş, 7-2 kazandıkları Rize maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklamasıSüper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı" dedi.
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