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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Ljajic atıyor Beşiktaş kazanıyor

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Ljajic atıyor Beşiktaş kazanıyor

Siyah-beyazlı takım, Ljajic'in gol attığı 8 karşılaşmayı da kazanarak 24 puan topladı. Adem Ljajic, ligin ikinci yarısında attığı 7 golle daha etkili bir performans sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, kiralık oyuncusu Adem Ljajic'in gol attığı maçları kazandı.

Siyah-beyazlı takım, Ljajic'in fileleri havalandırdığı 8 karşılaşmayı galip tamamlayarak hanesine 24 puan yazdırdı. Beşiktaş, Ljajic'in deplasmanda gol attığı 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurarken, Vodafone Park'ta da bu oyuncusunun gol bulduğu 4 mücadeleyi galibiyetle tamamladı.

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- Sezonun ikinci yarısında daha etkili oldu

Adem Ljajic, özellikle sezonun ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergiledi. Süper Lig'in ilk yarısında biri penaltıdan olmak üzere sadece 2 gol bulabilen Ljajic, ikinci devrede ise 7 gole imza attı. Bunlardan birini penaltı atışından gole çeviren Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, 6 gol daha kaydetti.

- İkinci yarıda istikrarlı

Ljajic, ligin ikinci yarısında daha istikrarlı bir oyun sergiledi. İtalya'nın Torino takımından kiralanan siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de bu sezonun ilk 3 maçını kaçırırken, Bursaspor karşılaşmasında da yedekler arasında yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında forma giyemeyen Ljajic, ilk yarıda 828 dakika süre aldı.

Ljajic atıyor Beşiktaş kazanıyor

Ljajic, ligin ikinci yarısında ise sadece bir maçı kaçırdı. Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Ljajic, 14 karşılaşmada bin 219 dakika sahada kaldı. Süper Lig'in ilk yarısında 414 dakikada bir gol atabilen Ljajic, ikinci devrede ise 174,1 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı.

- Ljajic'in golleri

Adem Ljajic'in gol attığı maçlar ve Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü- Beşiktaş 1-4
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Antalyaspor-Beşiktaş 2-6
Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş 1-2
Beşiktaş-Atiker Konyaspor 3-2
Çaykur Rizespor-Beşiktaş 2-7
Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor 2-1

Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması...

Şenol Güneş'ten şampiyonluk itirafıBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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