Liverpool’un gözü Aubameyang’da

Coutinho’yu Barcelona’ya 160 milyon Euro’ya satıp, Southampton’dan Van Dijk’i 80 milyon Euro’ya kadrosuna katan Liverpool, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattına takviye yapmak için Monaco’lu Lemar için girişimlerde bulunan ve bundan sonuç alamayan Kırmızılar, gözünü Almanya’ya çevirdi. Liverpool’un, Dortmund’un golcüsü Aubameyang için 70 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Bir Çin Kulübü’nden gelen aynı teklifi kabul eden Alman ekibinin, Liverpool’a da ‘Evet’ demesi bekleniyor. Aubameyang’ın da yeniden Klopp’la çalışmak istediği öğrenildi.